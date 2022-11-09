مدير عام الفاو يزور مركز البحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - اطلع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الدكتور شو دونيو، خلال زيارته اليوم الأربعاء، المركز الوطني للبحوث الزراعية، على نشاطاته وأعماله، والوقوف على مشاريع الفاو المنفذة في المركز، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات.



وثمن الحنيفات، بحضور الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور عبد الحكيم الواعر، وممثل المنظمة في الأردن نبيل عساف، دور منظمة الفاو في دعم القطاع الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتمكين المزارع الأردني.

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