الفايز: الشعب الأردني الأصيل يتميز بالكرم وحسن الضيافة

الوكيل الإخباري - مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، حفل إطلاق فعاليات منتدى المؤثرين العرب "كلام مدينة"، بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وشركة أومنيس ميديا.

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واستضاف الملتقى الذي أقيم في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، وحضره مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، 500 من المؤثرين العرب، ومجموعة من الشخصيات العامة، وممثلين عن القطاع السياحي ووسائل الإعلام.



وأشاد الوزير الفايز، بالجهود المبذولة والتنظيم المميز لهذا الملتقى الذي شارك فيه عدد من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى والإعلاميين ورواد في صناعة التسويق في مكان واحد.



وقال في كلمة خلال الحفل: "نجتمع في البحر الميت، ومن أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، الوجهة السياحية الأردنية الفريدة التي لا مثيل لها على كوكبنا الأزرق، وتعد مقصدا للآلاف من السياح سنويا من المنطقة والعالم".



وأضاف أن "البحر الميت يشكل جزءا مهما من المنتج السياحي الأردني المميز بتنوعه ومفرداته"، مؤكدا أن "الشعب الأردني الأصيل يتميز بالكرم وحسن الضيافة"، ولا سيما أن شعار الأردنيين دوما "يا هلا بالضيف" تطبيقا وممارسة.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا المنظمة للملتقى فهد الذيب، "عملنا في أومنيس ميديا على إيلاء الاهتمام بمختلف القضايا التي تتعلق بما اصطلح على تسميته بظاهرة المؤثرين التي تحولت بفعل تطور الأدوات والتطبيقات وبفعل الاهتمام بأثر المؤثرين، إلى مهنة مربحة وعنصر مهم وفاعل في عالم الأعمال".



وأضاف، "نحتفي اليوم بمجموعة من المؤثرين من مختلف البلدان العربية في مختلف المجالات والاهتمامات، حيث سنعمل خلال الأيام القادمة على الإجابة على العديد من الأسئلة حول المؤثرين، وحول طبيعة المحتوى الذي يقدمونه، وكيف يمكن أن يتحول هذا التأثير إلى قوة اقتصادية واجتماعية إيجابية دافعة في عصر التواصل الاجتماعي".



بدوره، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، ضرورة اكتمال عناصر العملية التسويقية ليندمج فيها التقليدي والمبتكر، واتباع احتياجات وميول السوق وتطور الأدوات بعقول متفتحة تتقبل الجديد وتستثمر فيه.



وأوضح أن الهيئة تعاونت مع العديد من المؤثرين الأردنيين المبدعين، ومع مؤثرين أعزاء من الدول العربية الشقيقة، إلى جانب استهداف بعض المؤثرين العالميين في قطاع السياحة والسفر، وجرت دعوتهم لاستكشاف الأردن بعيونهم ولجماهيرهم.



وتابع، "نسعى ضمن توجهاتنا التي نعمل على تطويرها بكل ما يحدث من متغيرات في عالم الإعلان التفاعلي أن تكون خططنا مستدامة، فالمحتوى الذي ينتجه المؤثرون المبدعون هو دوما محل تقديرنا وتفاعلنا ومتابعتنا".



ويجمع ملتقى "كلام مدينة" الذي سيقام على مدار ثلاثة أيام أكثر من 500 مؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي ومختص في صناعة التسويق عبر المؤثرين من مختلف دول الوطن العربي، حيث ستتم مناقشة آخر وأهم التطورات في صناعة التأثير والتسويق عبر المؤثرين، وأهمية إثراء المحتوى العربي من منطلق العدد الكبير من المؤثرين عبر الشبكة العنكبوتية، وآلية استثمار هذا المحتوى والاستفادة منه.



ويتضمن الملتقى 6 جلسات نقاشية ومثلها من ورش العمل، إلى جانب لقاءات وحوارات خاصة يومية مع أبرز الشخصيات العربية المؤثرة، وصولا إلى الخروج بتوصيات وحلول للعديد من النقاط المحورية.



كما يتضمن الملتقى جولات ميدانية وزيارات لعدد من أهم المواقع والوجهات السياحية في المملكة، تحت إشراف هيئة تنظيم السياحة التي بدورها ستسلط الضوء على أهمية هذه الوجهات على المستوى العالمي ثقافيا وتاريخيا، كوجهات طبيعية ذات طابع مميز، ولما تمثله المنطقة من تنوع حضاري واستراتيجي بإرث ضارب في التاريخ، ولتصل الرسالة عبر المؤثرين المشاركين إلى أكبر عدد من الجمهور العربي المتابع لهم.



يشار إلى أن ملتقى "كلام مدينة" سيتم تنظيمه بشكل سنوي ضمن إحدى المدن العربية، بهدف تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه صناعة التأثير والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولإتاحة السبل وآفاق التعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب الإسهام في الترويج للبلد المستضيف من خلال جمهور المؤثرين المشاركين من مختلف دول الوطن العربي.



وسيتم بث الملتقى بالمجان عبر المنصة الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى.