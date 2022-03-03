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الخميس، 03-03-2022 07:34 م

الفايز يؤكد أهمية وضع خارطة طريق تعود بالتعاون العربي والافريقي إلى مساره الصحيح

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، ضرورة وضع خارطة طريق، تعود بالتعاون العربي والافريقي إلى مساره الصحيح، والنهوض بالتعاون المشترك بمختلف المجالات، ولتسهم بالوقت ذاته في تعزيز دور المرأة والشباب في مجتمعاتنا، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الفايز، اليوم الخميس، في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي الذي بدأت اعماله في العاصمة المغربية الرباط برعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في مقر مجلس المستشارين المغربي.

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