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السبت، 09-12-2023 01:03 م

الفايز يستمع لمطالب أبناء مدينة العقبة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، خلال لقائه وفداً من أهالي مدينة العقبة، سعي السلطة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع المحلي بجميع مكوناته من أفراد ومؤسسات، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدلله الثاني في منطقة العقبة.

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وأضاف الفايز خلال لقائه وجهاء ورؤساء فعاليات شعبية من أبناء العقبة أن السلطة من خلال مجلس المفوضين وبجميع أذرعها وأدواتها والشركات التابعة، تضع في خطتها ضمان المسؤولية المجتمعية وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة المشاركة المجتمعية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي وأفراده وفق ما أتاحه قانون السلطة الذي تعمل من خلاله لمواجهة التحديات الكبيرة التي نحتاج فيها لتكاثف الجهود مع المجتمع المحلي لتحقيق أهداف المنطقة الخاصة.


وأشار الفايز إلى أن الثقة بالمجتمع المحلي هي الحافز الأكبر للاستمرار بالعمل والإنجاز، حيث أن السلطة مستمرة في خدمة العقبة وأهلها المتمثلة بالمصلحة العامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي الذي هو الشريك الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


ولفت إلى أن سلطة العقبة الخاصة تضع في أولوياتها تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم مجتمع المدينة والإقليم والتركيز على رفع مستويات الخدمة في العقبة عبر قنوات التواصل المختلفة، للاستماع لأهم القضايا التي تواجه المجتمع.


وردا على جميع الملاحظات والطلبات والمقترحات التي تخص العديد من القضايا والمشروعات والخدمات العامة المتعلقة بمنطقة العقبة، أكد الفايز ان السلطة ستتخذ الإجراءات العاجلة والفورية للملاحظات التي تقع ضمن اختصاص السلطة وفق إطار القوانين والتشريعات الناظمة ودراسة جميع المقترحات والتوصيات لبعض المشروعات والخدمات العامة من قبل مجلس المفوضين ومدى إمكانية تنفيذها.

 




 

 


 

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