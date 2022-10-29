الفايز يلتقي شخصيات عشائرية ومجتمعية

الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم السبت، شخصيات عشائرية ومجتمعية.



وأصدر المجتمعون، بعد اللقاء بيانًا أكدوا فيه ولاءهم المطلق للقيادة الهاشمية والتفافهم حول راية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبذلهم الغالي والنفيس من أجل عزة الوطن وشموخه والحفاظ على أمنه واستقراره.



وأكد المجتمعون في بيانهم وقوفهم خلف جلالة الملك مساندين وداعمين لكافة خطواته وقراراته على مختلف الأصعدة الوطنية والدولية، لافتين إلى أنه بفضل حكمة وحنكة جلالة الملك، استطاع الأردن تجاوز مختلف التحديات.



كما أكدوا دعمهم للمشروع ألإصلاحي الكبير "السياسي والاقتصادي والإداري"، الذي تقوم به الدولة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لجهة الوصول إلى الحكومات البرلمانية وتعزيز الحياة السياسية والحزبية، وتفعيل المشاركة الشعبية في صناعة القرار.



ولفتوا إلى إيمانهم بأن الأردن وقيادتهم الهاشمية خط أحمر، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني عنوان عزتهم وكرامتهم ، وأن قواتنا المسلحة وأجهرتنا الأمنية ستبقى حصن الوطن وسياجه المنيع وفي قلب كل مواطن أردني حر شريف.

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