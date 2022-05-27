الفايز يلتقي نائب وزير السياحة القبرصي والوفد المرافق

الوكيل الإخباري - التقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، في مقر الوزارة، نائب وزير السياحة القبرصي سفاس بيرديوس والوفد المرافق، بحضور السفير القبرصي في الأردن ميخاليس ايوانو، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي.

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وجرى خلال اللقاء الذي حضر جانباً منه رئيس جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي، ورئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين، بحث أوجه التعاون بين الجانبين لتنشيط السياحة البينية وزيادة عدد السياح في ظل إلغاء كافة الإجراءات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا وعودة السياحة والسفر لمستوياتها الطبيعية.



وأستعرض الفايز، جهود الأردن في مجال دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف وتكثيف الرحلات الجوية من العديد من الوجهات، وتوجه الوزارة نحو اسواق جديدة مثل كندا وأمريكا اللاتينية والعديد من الدول الاوروبية مثل بريطانيا والمانيا.



كما عرض تجربة الأردن في مجال استحداث المسارات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية والطبيعية وانتشارها بمختلف مناطق المملكة، بالاضافة لازدياد الطلب عليها من السياحة المحلية " الداخلية" خلال ازمة كورونا.



وأكد الفايز، أهمية التشبيك بين وكلاء السياحة والسفر بين البلدين لتوفير حزم سياحية متكاملة ومتتنوعة تلبي رغبات مختلف فئات السياح.



من جانبه، استعرض نائب وزير السياحة القبرصي تجربة الحكومة القبرصية في مجال إنشاء المتنزهات الترفيهية والفنادق والمطاعم صديقة البيئة، بالاضافة لمبادرة تمكين التجارب السياحية في المجتمعات المحلية التي تقدم تجارب أصيلة من الثقافة المحلية القبرصي.



وبين، أن هذه التجارب جرى العمل على تمكينها ودعمها لضمان عملها ضمن معايير احترافية، حيث ساهمت إلى حد كبير في زيادة اقبال المواطنين على الانخراط بالعمل السياحي، والحد من الهجرة العكسية للمدن.



وأكد الجانبان، استعدادهما لتبادل الخبرات والمعارف لتطوير وتنشيط السياحة في البلدين.