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الثلاثاء، 31-10-2023 09:15 م

الفراية: وزارة الداخلية تعمل على ثلاثة محاور

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الوحدة الوطنية تعتبر من أهم مرتكزات الأمن الداخلي وهي أساس الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان “استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 21 وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7.

وبين الفراية أن مفهوم الأمن يرتكز على المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو مفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقاً لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني تنسجم في أهدافها مع الأهداف الوطنية، لافتاً إلى أن مهام الوزارة تختص بكل ما يتعلق بالوطن في شتى المجالات والقطاعات، وهي مسؤولة عن الجهاز الأمني والتنفيذي في المحافظات، وتعمل على ثلاثة محاور وهي الأمن والإدارة والتنمية.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.

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