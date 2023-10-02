الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

وزير الداخلية يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

زاخاروفا تكشف السبب وراء تدهور الصناعات الكيميائية في ألمانيا

حوارية في إربد حول قانوني السير والجرائم الإلكترونية

88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الأمانة تنظم ورشة بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

ضبط 4 اعتداءات على خط مياه ناقل في المفرق

الملك يزور مجموعة "سهل نصاب" الجوية

الملك يعزي العاهل البحريني بضحايا اعتداء استهدف قوة بحرينية

الإثنين، 02-10-2023 06:00 م

وزير الداخلية يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

5


الوكيل الاخباري - ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي عقد في مبنى الوزارة وحضره أعضاء المجلس المعنيين لمناقشة استعدادات الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالتشارك مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لفصل الشتاء والوقوف على جاهزيتها.

وخلال الاجتماع، أشار الفراية إلى أهمية توحيد وتنسيق الجهود والعمل المشترك بين الجهات كافة، مؤكداً على قيام كوادر وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات المملكة بتقليم الأشجار القريبة من شبكات الكهرباء تفادياً لانقطاع التيار خلال المنخفضات الجوية.

ونوه بضرورة استعداد المواطنين لموسم الشتاء للتعامل مع الحالات الطارئة ضمن مناطق سكناهم وتحمل كل مواطن المسؤولية في الحفاظ على سلامته وعائلته.

وأكد على توحيد أرقام الطوارىء، وأن تكون فعالة من خلال متابعة القائمين على غرف العمليات لجميع الشكاوى والملاحظات الواردة إليهم والتأكد من إنجازها.

ونوه بالتنسيق بين المحافظين والأجهزة المعنية في كل محافظة للتركيز على البؤر الساخنة والتي أصبحت معروفة من خلال تأثرها بالمنخفضات السابقة، من حيث تحديد الأولويات المكانية والوظيفية لتوزيع الجهد المبذول من قبل المعنيين في التعامل مع الآثار التي ترافق الهطول الغزير للأمطار وتساقط الثلوج، مؤكداً على دور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في إسناد الجهات كافة خلال التعامل مع الأحوال الجوية.

كما أكد على ثقة الحكومة بإدارة الأرصاد الجوية وضرورة اعتمادها كمرجعية ‏رئيسية لغايات التنبؤ بأحوال ‏الطقس وتفعيل الخطط الإعلامية لتحذير المواطنين ‏بشكل مسبق لغايات تمكينهم من أخذ ‏الاحتياطات اللازمة.

وأكد على ضرورة تنسيق عمل الفرق ‏التطوعية المدربة بما يعود بالنفع والفائدة على ‏الموقف بشكل عام.‏

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

8

حوارية في إربد حول قانوني السير والجرائم الإلكترونية

8202226141222914579307

88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

5

الأمانة تنظم ورشة بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

qhgMP19Up6g88k5GLUnq0Ik6oAdBrP4hfbfPoCJW

ضبط 4 اعتداءات على خط مياه ناقل في المفرق

1696253290409

انطلاق أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي 2023

أخبار متعلقة
وزير-الداخلية-مازن-الفرايه-0703202102

الفراية : لهذا السبب اجرينا تمرين زلزال البحر الميت

920235174826468541839

الفراية يشدد على هذا الامر الهام ويكشف عن اجراءات لوزارة الداخلية

8202315203110187737511

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية