وزير الداخلية يوجه رسالة إلى المواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن الجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة لم يبذلها أحد، وكان أول من حذر من مخاطر هذه الحرب وبادر لتوضيح حقيقة ما يجري.



وأكد أهمية الحفاظ على الوحدة واللحمة الوطنية والممتلكات العامة في الفعاليات التضامنية التي يجب أن تكون منضبطة، طالبا منهم عدم إغلاق الشوارع الحساسة والتعبير عن مشاعرهم بصورة حضارية وبعيدة عن التخريب وتعطيل حركات السير.



وبين “نريد تجنب خطر الأماكن الحدودية حيث إن قواعد الاشتباك هي الضابطة هناك”، مشيرا إلى “جهات مغرضة ومتربصة دعت للاشتباك مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”، ومتحدثا عن منشورات لجهات متعصبة نشرت كيف يتم الاشتباك مع الأجهزة الأمنية ومواجهتها ومهاجمة السفارات.

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