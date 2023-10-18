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الأربعاء، 18-10-2023 11:47 م

توجيهات من وزير الداخلية الى الأجهزة الأمنية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، أن قطاع غزة بحاجة لمسارين من الأردن؛ المسار الأول رسمي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب على غزة، ومنع تهجير سكانها من أراضيهم، وإدخال المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى القطاع.

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أمّا المسار الثاني، بحسب الفراية، فيتعلق بتعبير المواطنين عما يشعرون به من غضبٍ وألمٍ واستياء عمّا يحدث في قطاع غزة من حربٍ ضد الأبرياء.

وبيّن، في هذا الصدد، أن توجيهات جلالة الملك منذ اليوم الأول للحرب على غزة "أن حرية التعبير سقفها السماء، وللمواطنين حرية ممارستها بشكلٍ يومي، لا سيما في ظل المأساة الإنسانية في قطاع غزة للضغط على العالم لوقف الحرب على القطاع".


وأعرب الفراية عن تقديره لمواقف الأردنيين الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكّد أن المسيرات التضامنية سُمح لها، وستبقى في كل مكان، وقد أظهرت وحدة الأردنيين ووقوفهم خلف جلالة الملك للضغط على دول العالم بضرورة إيقاف الحرب على غزة.

ونبّه إلى ضرورة الانتباه من المنشورات والدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عناصر متطرفة تدعو للاشتباك مع الأجهزة الأمنية وتشرح للمواطنين آلية صنع قنابل المولوتوف؛ بهدف الوصول إلى الحدود والأغوار.

وأشاد الفراية بدور الأجهزة الأمنية في حماية أمن وسلامة المواطنين خلال المسيرات،ووجه هذه الأجهزة بالتحلّي بأعلى درجات ضبط النفس خلال التعامل مع الوقفات التي يعبّر فيها المواطنون عن غضبهم لما يجري في قطاع غزة.

 

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