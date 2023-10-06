الجمعة 06-10-2023
الوكيل الاخباري

القاق: نظام حوكمة هيئة الطاقة ضمان لمشاركة أكبر للقطاع الخاص

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الجمعة، 06-10-2023 11:15 م

القاق: نظام حوكمة هيئة الطاقة ضمان لمشاركة أكبر للقطاع الخاص

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الوكيل الإخباري - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، إن النظام الجديد لحوكمة عمل الهيئة يشكل وثيقة تنظم عمل الهيئة في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.

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وأوضحت القاق، وفقا ليومية الغد، أن الهيئة أعدت هذا النظام بالاستناد إلى المعايير الفضلى في معايير الإدارة بما يعطي مجالا لمزيد من الشفافية والنزاهة والتواصل مع الشركاء، وهي ممارسات كانت تلتزم بها الهيئة، إلا أن النظام جاء لينظمها وليكون دليلا مستداما تلتزم به الهيئة والقائمون عليها مهما تغيرت الإدارات.

كما يأتي النظام، وفقا للقاق، لغايات تأطير وتنظيم العلاقة فيما بين الهيئة، والجهات ذات العلاقة بالقطاع ويعزز من التشاركية معها.

وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023، لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغلين، وتعزيز مبدأ الاستقلالية والمساءلة والشفافية؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغلين على أسس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

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