القبض على أحد أخطر المطلوبين المسلحين بقضايا المخدرات في البادية الجنوبية

الوكيل الاخباري-

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واصلت مديرية الأمن العام عملياتها النوعية، وضرباتها الموجعة لأوكار المخدرات، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات حاول تجار ومروجون الفرار بها من منطقة الرويشد، وإخفاءها في إحدى مناطق البادية الشمالية .وبيّن الناطق الإعلامي في بيان اليوم، أنه واستكمالا للحملات الامنية المستمرة في منطقة الرويشد على تجار ومهربي المواد المخدرة فقد وردت معلومات استخبارية بقيام مجموعة من التجار والمهربين بإخفاء كميات ضخمة من تلك المواد لدى احد الاشخاص في منطقة صحراوية وعرة في البادية الشمالية .وأوضح، أنه وبعد جمع المعلومات كافة عن الشخص والمنطقة جرت مداهمة مكان وجوده بإسناد من قوة امنية خاصة، إذ القي القبض عليه وبتمشيط المنطقة ضبط بحوزته 1600 كف من مادة الحشيش المخدرة وما يقارب المليون حبة مخدرة والعمل جارٍ لضبط باقي المتورطين في القضية .وفي عملية نوعية ثانية أكّد الناطق الاعلامي ان قوة أمنية ومن خلال كمين محكم تمكنت من القاء القبض على أحد أخطر المطلوبين المسلحين بقضايا الاتجار وترويج المخدرات في البادية الجنوبية .مشيراً الى ان فريق تحقيق من ادارة مكافحة المخدرات تولى جمع المعلومات عن ذلك الشخص الخطر وحددت مكان وموعد نقله لكمية من المواد المخدرة لمحافظة الكرك،إذ جرى هناك وضع الكمائن اللازمة ومداهمته والقاء القبض عليه بعد أن حاول استخدام سلاح ناري كان بحوزته وضُبطت داخل مركبته 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 4 الاف حبة مخدرة إضافة الى السلاح الناري الذي كان بحوزته .