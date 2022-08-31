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الأربعاء، 31-08-2022 08:26 م

قوة أمنية تشتبك مع مسلحين خطيرين وتصيب احد المطلوبين

الأمن العام


الوكيل الاخباري - في إطار عملياتها النوعية المكثفة والمستمرة لمحاصرة تجار المخدرات ومروجيها، ألقت قوة أمنية من مكافحة المخدرات القبض على مسلحين خطيرين، بعد مقاومة مسلحة، وسيطرة للقوة على المطلوبين وإصابة أحدهما.

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام مساء اليوم، أن محققي إدارة مكافحة المخدرات ، تمكنوا من تحديد مكان وجود مطلوبين بقضايا الاتجار والترويج احدهما من المصنفين بالخطرين جداً، وتمت متابعتهما أثناء قيامهما بنقل كمية من المواد المخدرة .

وأكّد الناطق الاعلامي انه وفور محاصرة قوة أمنية خاصة للمطلوبين قاما بمحاولة الفرار، وصدم احدى المركبات العسكرية، وبادرا باطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من إيقاف المركبة والسيطرة على الشخصين والقاء القبض عليهما .

وأضاف، بأنه تم إصابة أحد المطلوبين ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم اضافة الى كمية من المواد المخدرة كانت داخل المركبة .

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