الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

القدومي لـ"الوكيل الاخباري": مقاطعة مؤتمر "ايديك" في دبي بسبب مشاركة صهيونية

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الأربعاء، 12-01-2022 05:17 م

القدومي لـ"الوكيل الاخباري": مقاطعة مؤتمر "ايديك" في دبي بسبب مشاركة صهيونية

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنية الدكتور عازم القدومي عن مقاطعة النقابة للمؤتمر الدولي "ايديك" الذي سيقام في دبي.

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وقال القدومي لـ"الوكيل الاخباري" إن قرار المقاطعة جاء على خلفية مشاركة صهيونية في المؤتمر، مؤكداً أن موقف النقابة وأطباء الأسنان الأردنيين يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 

وأضاف القدومي أن الدعوة للمقاطعة موجهة أيضاً للشركات، وشركات المستلزمات الطبية، مشيراً أنها تجاوبت مع دعوات المقاطعة في العام الماضي، وسوف تتجاوب أيضاً هذا العام.

 

وبين أن دعوات المقاطعة في العام الماضي كان لها استجابة أكبر من هذا العام، مشيراً أن دعوة مقاطعة مؤتمر ايديك تشمل أيضاً أطباء الأسنان الأردنيين العاملين خارج أراضي المملكة.

 

وأوضح أن هناك "مساءلة نقابية" ستجري لمن يخالف قرار النقابة تبدأ من فرض غرامات مالية وحتى الإيقاف عن العمل، مؤكداً أن موقف نقابة أطباء الأسنان لن ينسلخ عن موقف النقابات المهنية ككل.

 




 

 


 

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