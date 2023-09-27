الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

النقابة تنعى وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

شراكة استراتيجية تُعيد رسم معالم الأمن الرقمي: تمكين تُحدث ثورة في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني من خلال التأهيل والتشغيل

القصيدة التي أنشدت أمام الملك اليوم

الامن العام : 4 وفيات بحادث سير مروع

سهم شركة صينية عملاقة يهوي بعد تقارير عن رئيسها

الأربعاء، 27-09-2023 06:35 م

القصيدة التي أنشدت أمام الملك اليوم

3


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أُنشدت أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، القصيدة المحمدية للإمام البوصيري، وذلك خلال فعالية دينية أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفيما يلي نصها:

مُحمَّدٌ أشْرَفُ الأعْرابِ و العَجَم
مُحمدٌ خيرُ مَن يمْشِى على قدمِ
مُحمَّدٌ باسط المعروفِ جَامِعة
مُحمَّد صاحِب الإحْسَانِ و الكرَمِ
مُحمَّدٌ تاج رُسْل الله قاطِبة
مُحمَّدٌ صادِقُ الأقوالِ و الكلِمِ
مُحمَّد ثابت الميثاق حافظُه
مُحمَّدٌ طَيِّبُ الأَخلاق و الشِّيَمِ
مُحمَّدٌ رُويَتْ بالنوُر طِينته
مُحمَّدٌ لم يَزلْ نور اًمن القِدَم
مُحمَّدٌ حَاكِم بالعَدْل ذو شرَفٍ
مُحمَّدٌ مَعْدِن الأنعام و الحِكم
مُحمَّدٌ خيْرُ رُسْل الله مِن مُضر
مُحمَّدٌ خيْرُ رُسْل اللهِ كُلِّهِمِ
مُحُمَّد دِينُه حَق ندِين بهِ
محمَّدٌ مُجْمِلاً حَقا على عَلَم
مُحمدٌ ذِكْرُهُ رَوْحٌ لأنفسنا
مُحمَّدٌ شكْرُهُ فرض على الأمَم
مُحمَّدٌ زينة الدنيا وبَهْجَتُها
مُحمَّدٌ كاشِفُ الغُمات و الظلَم
مُحمَّد سَيد طابتْ مَناقِبَه
مُحمَّدٌ صَاغه الرَّحْمَن بالنِّعم
مُحمَّدٌ صَفوة البَارى و خيرته
مُحمَّدٌ طاهِرُ مِن سَائِر التُهم
مُحمَّدٌ ضاحِكٌ للضَّيفِ مُكْرِمُهُ
مُحمَّدٌ جارُه و اللهِ لَمْ يُضَم
مُحمد طابت الدنيا ببعثه
مُحمَّدٌ جاءَ بالآيات و الحِكَم
مُحمدٌ يوم بعث الناس شافِعُنا
مُحمَّدٌ نورُهُ الهَادِى من الظُلَم
محمد قائِم لله ذو هِمَم
مُحمَّد خاَتِمٌ لِلرُسْل كلهم

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

1666

بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

4

بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

9202326192821295567506

الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

الدفاع المدني 4

الامن العام : 4 وفيات بحادث سير مروع

2

الامن العام : 13 إصابة إثر حادثي تصادم منفصلين

أخبار متعلقة
7777

الملك يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

6 (2)

7 سيدات في حكومة الخصاونة