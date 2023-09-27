القصيدة التي أنشدت أمام الملك اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أُنشدت أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، القصيدة المحمدية للإمام البوصيري، وذلك خلال فعالية دينية أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفيما يلي نصها:



مُحمَّدٌ أشْرَفُ الأعْرابِ و العَجَم

مُحمدٌ خيرُ مَن يمْشِى على قدمِ

مُحمَّدٌ باسط المعروفِ جَامِعة

مُحمَّد صاحِب الإحْسَانِ و الكرَمِ

مُحمَّدٌ تاج رُسْل الله قاطِبة

مُحمَّدٌ صادِقُ الأقوالِ و الكلِمِ

مُحمَّد ثابت الميثاق حافظُه

مُحمَّدٌ طَيِّبُ الأَخلاق و الشِّيَمِ

مُحمَّدٌ رُويَتْ بالنوُر طِينته

مُحمَّدٌ لم يَزلْ نور اًمن القِدَم

مُحمَّدٌ حَاكِم بالعَدْل ذو شرَفٍ

مُحمَّدٌ مَعْدِن الأنعام و الحِكم

مُحمَّدٌ خيْرُ رُسْل الله مِن مُضر

مُحمَّدٌ خيْرُ رُسْل اللهِ كُلِّهِمِ

مُحُمَّد دِينُه حَق ندِين بهِ

محمَّدٌ مُجْمِلاً حَقا على عَلَم

مُحمدٌ ذِكْرُهُ رَوْحٌ لأنفسنا

مُحمَّدٌ شكْرُهُ فرض على الأمَم

مُحمَّدٌ زينة الدنيا وبَهْجَتُها

مُحمَّدٌ كاشِفُ الغُمات و الظلَم

مُحمَّد سَيد طابتْ مَناقِبَه

مُحمَّدٌ صَاغه الرَّحْمَن بالنِّعم

مُحمَّدٌ صَفوة البَارى و خيرته

مُحمَّدٌ طاهِرُ مِن سَائِر التُهم

مُحمَّدٌ ضاحِكٌ للضَّيفِ مُكْرِمُهُ

مُحمَّدٌ جارُه و اللهِ لَمْ يُضَم

مُحمد طابت الدنيا ببعثه

مُحمَّدٌ جاءَ بالآيات و الحِكَم

مُحمدٌ يوم بعث الناس شافِعُنا

مُحمَّدٌ نورُهُ الهَادِى من الظُلَم

محمد قائِم لله ذو هِمَم

مُحمَّد خاَتِمٌ لِلرُسْل كلهم

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