7 سيدات في حكومة الخصاونة

الوكيل الإخباري - أظهر التعديل السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تشكلت في تشرين الأول 2020، إدخال سيدتين على الفريق الوزاري، ليرفع بذلك عدد السيدات في فريقه إلى 7. اضافة اعلان





وفي التعديل الحكومي الجديد، تقرر تعيين ناديا الروابدة وزيرا للعمل، والمهندسة وسام التهتموني وزيرا للنقل.



وإلى جانب الروابدة والتهتموني هناك أيضا كل من خلود السقاف وزيرة الاستثمار، ونانسي نمروقة وزير دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهيفاء النجار وزيرة الثقافة، ووفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية.



وكانت صدرت الإرادة الملكية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

