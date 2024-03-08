القـــوات المسلحـــة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

الوكيل الاخباري-

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نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، الجمعة، بتوجيهات ملكية سامية، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، بحسب بيان للجيش.وأوضح البيان، أن الإنزالات جاءت "تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة".ووفق البيان، "اشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة هولندا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا".وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.