رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدين من مبادرة عزوة وطن وجمعية الوفاق الخيرية

الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني متواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبشكل مكثف، وعلى مختلف الأصعدة والمستويات.



وأضاف أن جلالة الملك يقود، ومنذ بدء العدوان على غزة، حراكا سياسيا، لنصرة الأشقاء في فلسطين، الذين يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات في غزة والضفة الغربية، ووضع الرأي العام العالمي، أمام حقيقة هذه الجرائم والانتهاكات، التي طالت البشر والحجر في فلسطين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، يمثل الأول مبادرة عزوة وطن، وحضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، فيما يمثل الوفد الثاني جمعية الوفاق الخيرية (ديوان عشيرة العبيدين).

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بدورهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاءين، وقوفهم، والأردنيين، على قلب رجل واحد، خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، التي تقود مسيرة البناء والتحديث والتطوير بكل عزيمة وإرادة لا تعرف المستحيل، مشددين على انه مهما تعاظمت التحديات، إلا أن إرادة الأردنيين، في الدفاع عن الوطن ورفعته ومسيرة منجزاته، لن تنكسر.

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