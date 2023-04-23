القوات المسلحة : سنقوم بالإعلان عن أعداد الذين سيتم إجلائهم من السودان

الوكيل الاخباري - اكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية انها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، ستقوم بالإعلان عن أية تطورات قد تحدث بأعداد الأشخاص الذين سيتم إجلائهم من السودان بواسطة طائرات سلاح الجو، سواء من المواطنين الأردنيين أو من جنسيات أخرى شقيقة أو صديقة.



و أقلعت اليوم الأحد، أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان، وذلك لإجلاء 308 مواطنين أردنيين، وعدد من الجنسيات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتسيير إقلاع الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان .

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