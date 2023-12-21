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الخميس، 21-12-2023 03:12 م

القوات المسلحة مستمرة بجهودها الإغاثية للأشقاء في غزة

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الوكيل الإخباري - تواصل القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي دورها في مساندة الأشقاء بقطاع غزة، وتسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي، وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

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وخلال الساعات 24 الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص/2 غزة.


واشتملت هذه المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، بالإضافة إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.


وامتدادا لتسيير الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء في القطاع، سيرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، اشتملت على مواد واحتياجات أساسية وطرودا وملابس شتوية.


وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، أمس الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.


وضمت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية، ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.


كما عززت القوات المسلحة ظهر امس الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.


وتطلب نقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى جهودا استثنائية، لأن نقل مثل هذه المواد الطبية تتطلب أدوات وخبرات خاصة.


كما نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.


وأنزل طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي جوا صناديق تحوي مساعدات طبية وعلاجية بواسطة مظلات، لضمان استمرارية ديمومة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.

 




 

 


 

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