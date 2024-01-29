القوة البحرية: لا تغيير على حركة القوارب في العقبة بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الاخباري- براءة الشلالدة

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قال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح إنه لا تغيير على حركة القوارب الصغيرة في العقبة لغاية الآن بسبب الأحوال الجوية.وأضاف الجراح اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" أنهم سينفذوا حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر غداً الثلاثاء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشرطة والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في محافظة العقبة وبمشاركة ممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.وأكد أنه من القوة البحرية سيشارك في الحملة 20 غطاساً سيعملوا على إزالة الشوائب عن الشعب المرجانية وخاصة في مواقع الغوص المعتمدة، وتهدف هذه الحملة الحفاظ على نظافة البحر باستمرار وتشجيع سياحة الغوص في مدينة العقبة.وأكد أنه فور حدوث أي تغيير على سرعة الرياح وحركة القوارب سيتم الإعلان عن ذلك.