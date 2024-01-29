الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

انفجارات قرب كريات شمونة على الحدود مع لبنان

الاحتلال يعلن اصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب

أونروا: إذا لم يستأنف التمويل فلن نتمكن من مواصلة خدماتنا بعد نهاية شباط المقبل

ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله

بث مباشر.. الأردن (0) - (0) العراق

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب سويلمين وعائلته في عمان

سرايا القدس: قصفنا نقطة دعم لوجستي للاحتلال شمال غرب غزة

القوة البحرية: لا تغيير على حركة القوارب في العقبة بسبب الأحوال الجوية

الصحة الفلسطينية: شهيد ثانٍ متأثرا بجروحه في الخليل

الدغمي أمام النواب: الصمت أبلغ من الكلام - فيديو

الإثنين، 29-01-2024 01:24 م

القوة البحرية: لا تغيير على حركة القوارب في العقبة بسبب الأحوال الجوية

00


الوكيل الاخباري- براءة الشلالدة 
قال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح إنه لا تغيير على حركة القوارب الصغيرة في العقبة لغاية الآن بسبب الأحوال الجوية. اضافة اعلان


وأضاف الجراح اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" أنهم سينفذوا حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر غداً الثلاثاء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشرطة والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في محافظة العقبة وبمشاركة ممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأكد أنه من القوة البحرية سيشارك في الحملة 20 غطاساً سيعملوا على إزالة الشوائب عن الشعب المرجانية وخاصة في مواقع الغوص المعتمدة، وتهدف هذه الحملة الحفاظ على نظافة البحر باستمرار وتشجيع سياحة الغوص في مدينة العقبة.

وأكد أنه فور حدوث أي تغيير على سرعة الرياح وحركة القوارب سيتم الإعلان عن ذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
137367581_3653059921428243_9086715828937456252_n

ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله

web 22

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب سويلمين وعائلته في عمان

54336_3_1697716589

جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية تثمن الإجراءات الحكومية التخفيفية

1706524047938

الطاقة تشارك بالمؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد

WhatsApp Image 2024-01-29 at 13.12.32 (1)

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البريطاني لدى المملكة

WhatsApp Image 2024-01-29 at 12.47.19 PM copy

المجلس القضائي يعقد ورشة عمل للصحفيين عن أسس تغطية اخبار القضاء