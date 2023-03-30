الجمعة 31-03-2023
الوكيل الاخباري

واشنطن تجدد تأييدها عدم التطبيع مع دمشق

شرطة نيويورك تعزز الإجراءات الأمنية

التعليم العالي: مشاركة 245 طالباً وطالبة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

روسيا : اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شقة في اللويبدة

جمعية إعجاز القرآن والسنّة تقيم حفل إفطارها الرمضاني السنوي

انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق

الملك يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة تعيينه

هام بشأن تغيير الوقت على بعض الهواتف الليلة

جرش: إغلاق شارع فرعي بعد ظهور تصدعات بجدار استنادي قريب منه

الخميس، 30-03-2023 04:37 م

الكرك: بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية

42022418021860077225


الوكيل الإخباري- اطلقت مديرية الأوقاف الكرك من المسجد العمري الكبير اليوم الخميس فعاليات المجالس العلمية الهاشمية والتي تنظمها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في كل عام خلال شهر رمضان الفضيل تحت عنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- حجة الاسلام الإمام الغزالي".

وتحدث من اوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة خلال الاحتفال الذي رعاه محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز حول اهمية المجالس العلمية الهاشمية في حياة المسلم خلال الشهر المبارك من خلال التعريف بعلماء الامة واسهاماتهم الفكرية والدينية.

اضافة اعلان


وأشار الشمايلة الى مفهوم الوقف خاصة الوقف التعليمي، مثمنا الرعاية الهاشمية للكراسي العلمية في المسجد الأقصى والعاصمة عمان، والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس.


وقال عضو رابطة علماء الاردن الدكتور احمد المعايطة، ان الامام الغزالي يعد من ضمن العلماء المجددين لارتباط علمه بالابتكار والامانة في النقل والتأليف خاصة في زمانه وما شابه من شوائب ادخلها اهل التطرف والغلو والتشدد وظهور البدع، مشيرا الى حرص الامام الغزالي ومن خلال مؤلفاته خاصة إحياء علوم الدين على إزالة التشوهات والانحرافات التي دخلت على الاسلام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202329162812834396948

التعليم العالي: مشاركة 245 طالباً وطالبة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شقة في اللويبدة

مبنى الجمعية

جمعية إعجاز القرآن والسنّة تقيم حفل إفطارها الرمضاني السنوي

33763bc9-الملك

الملك يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة تعيينه

0f541d36-3274-49aa-9a1a-baa9edbf9542

هام بشأن تغيير الوقت على بعض الهواتف الليلة

w

جرش: إغلاق شارع فرعي بعد ظهور تصدعات بجدار استنادي قريب منه

أخبار متعلقة
51669817-a633-484e-9cd6-66d95cbc8044

إطلاق برنامج ثقافي بعنوان "الكرك حارسة ومحروسة"

2202316211032621310618

معان : 500 مريض يستفيدون من يوم طبي مجاني لـ"المقاصد"

1-18

الكرك: حملات رقابية للتأكد من التزام التجار بالسقوف السعرية

سيارة-اسعاف-للدفاع-المدني-أرشيفية

الامن العام : 4 إصابات بانهيار سقف مقهى بالكرك

320231791027499160303

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

e

محافظ الكرك يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة