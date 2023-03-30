الكرك: بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية

الوكيل الإخباري- اطلقت مديرية الأوقاف الكرك من المسجد العمري الكبير اليوم الخميس فعاليات المجالس العلمية الهاشمية والتي تنظمها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في كل عام خلال شهر رمضان الفضيل تحت عنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- حجة الاسلام الإمام الغزالي".



وتحدث من اوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة خلال الاحتفال الذي رعاه محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز حول اهمية المجالس العلمية الهاشمية في حياة المسلم خلال الشهر المبارك من خلال التعريف بعلماء الامة واسهاماتهم الفكرية والدينية.

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وأشار الشمايلة الى مفهوم الوقف خاصة الوقف التعليمي، مثمنا الرعاية الهاشمية للكراسي العلمية في المسجد الأقصى والعاصمة عمان، والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس.



وقال عضو رابطة علماء الاردن الدكتور احمد المعايطة، ان الامام الغزالي يعد من ضمن العلماء المجددين لارتباط علمه بالابتكار والامانة في النقل والتأليف خاصة في زمانه وما شابه من شوائب ادخلها اهل التطرف والغلو والتشدد وظهور البدع، مشيرا الى حرص الامام الغزالي ومن خلال مؤلفاته خاصة إحياء علوم الدين على إزالة التشوهات والانحرافات التي دخلت على الاسلام.