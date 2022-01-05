الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 07:19 م

الكرك: جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات الشبابية لمشروع شباب قادر

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الوكيل الاخباري - نفذت مؤسسة نهر الأردن، اليوم الأربعاء بالكرك، جلسة حوارية لتحديد احتياجات الشباب ضمن مشروع "شباب قادر على التكيف مع التغيرات ومتمّكن اجتماعيا واقتصاديا"(رايس)، بمشاركة فعاليات شبابية.

وقالت رئيسة مركز شابات الكرك إسراء الدهيسات إن المشروع هو عبارة عن تحالف رائد بين عدد من الشركاء يضم كل من مؤسسة "نهر الأردن" و"ميرسي كور" و"هيئة أجيال السلام" و "إنجاز" بقيادة المجلس الدنماركي للاجئين وبتمويل من مؤسسة "نوفو نوردسك" الدنماركية.

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