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الثلاثاء، 23-02-2021 06:33 م

الكرك: ضبط 3 أشخاص مصابين بكورونا خالفوا الحجر المنزلي

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الوكيل الاخباري - ضبطت اللجنة الرقابية والأمنية في محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا غير ملتزمين بالحجر المنزلي.
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وقال محافظ الكرك الدكتور بلال النسور، إن جولات اللجان المكلفة بالكشف على الأشخاص المحجورين منزليا مستمرة للتأكد من مدى التزامهم بتعليمات الحجر، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية تقضي بتحويل المصابين المضبوطين إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر على نفقتهم الخاصة؛ وذلك لمنع انتشار العدوى وحفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

واضاف أنه سيتم تحويل المضبوطين بعد إنهاء مدة الحجر إلى القضاء وفقا لأحكام أمر الدفاع.

 




 

 


 

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