الكرك.. طرق خطرة بحاجة لتوسعة وتأهيل

الوكيل الاخباري- لم يكن الشاب الثلاثيني الدكتور قيس العويسات اول وآخر ضحايا التدهور على طريق منحدرات وادي بن حماد الوعرة قبل أيام، فقد لحقت به والدته مريم الجرادات اليوم، وقبل ذلك بأشهر قليلة سقط بنفس الوادي مواطن من المنطقة ذاتها وسط مطالب كثيرة متكررة لإعادة تأهيل الطريق لكن الحال ما يزال على حاله.

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عشرات الحوادث الخطرة والمميتة تقع سنويا على طرق الكرك الوعرة وخاصة منطقة وادي بن حماد وطريق الكرك- الاغوار الجنوبية لمحاذاتها لمنحدرات وعرة تتطلب الإسراع بإعادة تأهيلها لتصبح آمنة نظرا لكثافة حركة التنقل عليها.



مواطنون من الكرك قالوا ان طرق وادي بن حماد والاغوار الجنوبية التي تم تعبيدها منذ سنوات طويلة تصل الى مناطق ذات اهمية زراعية وصناعية وسياحية سواء بمناطق الاغوار الجنوبية او بمنطقة وادي بن حماد حيث تنتشر العشرات من مزارع العنب والزيتون، بالاضافة الى وجود الحمامات المعدنية التي تستقطب سنويا المئات من السياح من الداخل والخارج.



وبحسب المواطنين فإن الطرق بوضعها الحالي باتت تشكل خطرا وقلقا نفسيا على المستخدمين لأنها قديمة خصوصا في منطقة الخرزة؛ لافتين الى انها بحاجة الى التوسعة والتعبيد وتكثيف الشواخص واللوحات الارشادية والتحذيرية بالاضافة الى الحواجز الاسمنتية على جوانبها، وإعادة تأهيل عبارات تصريف المياه، مؤكدين ان اعمال الصيانة والترقيع التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة لم تعد كافية لتجنب الحوادث.



مدير مديرية اشغال الكرك المهندس رائد الخطاطبة اكد سابقا بأكثر من تصريح حرص المديرية على متابعة كافة الطرق الخطرة وإعادة تاهيلها بشكل دوري ومنتظم ووضع الشواخص واللوحات الارشادية للحد من الحوادث حسب الامكانات المالية المتاحة، مبينا ان هناك عطاء لتوسعة طريق وادي بن حماد- الحمامات المعدنية يتضمن تنفيذ معالجة كاملة وتأهيل هندسي لوجستي وعبارات اسمنتية وإشارات إرشادية للحمامات المعدنية.