أطلاق برامج وفعاليات تستهدف الأطفال والشباب في الطفيلة

الوكيل الاخباري - أطلق مركز "رواد التنمية" في محافظة الطفيلة، خطته السنوية التي تتضمن حزمة من البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية، تستهدف الأطفال وطلبة المدارس والجامعات.

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وبين مدير المركز معاذ العكايلة، أن حزمة برامج وأنشطة متنوعة بوشر بتنفيذها بغية تمكين الأطفال والشباب من مراحل عمرية عدة بمهارات متنوعة، وتدريبهم على العديد من الموضوعات، بجهود المتطوعين والمتطوعات من ذوي الإبداعات والتميز في مختلف المجالات.