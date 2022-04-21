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الخميس، 21-04-2022 01:20 ص

الكرك : نشاط تطوعي بعنوان لنرفع علمنا في العالي

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الكرك التابع لمديرية شباب الكرك، اليوم الأربعاء، نشاطاً تطوعياً بعنوان "لنرفع علمنا في العالي".

وقال رئيس المركز أحمد الطراونة، إن هذا النشاط يأتي بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني وفي إطار التأكيد على مبدأ التشاركية بين المركز والشباب المتطوعين، مؤكداً على استمرارية المركز في إقامة مختلف الأنشطة الوطنية التي تساهم في تنمية الحس الوطني عند مختلف أفراد المجتمع.

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