الكسبي: الواقع يدفعنا لصياغة خطط تعزز تقدم المدن وضمان ازدهارها

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، أن الواقع يدفعنا لصياغة خطط مستقبلية على أساس علمي متين قائم على الأدلة والتوجيه لتعزيز تقدم المدن وضمان ازدهارها.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها الكسبي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب، على هامش المنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا.



وأعرب عن سروره لمشاركته في اللقاء العالمي المعني بالمشهد الحضري للسنوات المقبلة، وذلك سعياً لاستدامة المدن وترجمة معايير جودة الحياة والازدهار.



وأكد أن انعقاد المنتدى، اليوم الخميس، تحت عنوان: "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل" متسق مع ما تمر به دول العالم من تحديات في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد ومفعمة بالتحديات وخاصة التي تواجهها شعوب منطقتنا العربية، مثل الفقر والبطالة والنزاعات والحروب والتغير المناخي الافتقار إلى الموارد، بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا.



وقال الكسبي إن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على قدرة المدن العربية على الصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على السكن الملائم.



وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من خلال المنتدى، لتأسيس منصة قوية تتسم بالتفاعل وتقدم اقتراحات وحلول واعدة، لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها على الصمود، وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات، إضافة إلى بحث مبادرات التعاون والمشاريع ذات الأولوية بالدول العربية مع المنظمات ذات العلاقة بالإسكان والتنمية الحضرية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، لتعزيز إمكانية دعمها لإحراز التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الحضرية المستدامة.



وشدد على أن نتائج المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية مكنت جميع الدول العربية المشاركة من وضع تصورات وخطط مستدامة لسنوات مقبلة بهدف تقديم أفضل ما يمكن لمستقبل الأجيال من خلال أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف.



وبين أنه وفي اختتام أعمال المنتدى الماضي الذي عقد في الأردن جرى اعتماد الوثيقة الختامية "إعلان عمان" من قبل وزراء الإسكان والتعمير العرب في الدول العربية المجتمعين في الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي وفر المكونات اللازمة للمضي قدماً في تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة حول ضرورة بناء مدن ومجتمعات محلية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وجميع الأهداف والغايات المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية التي تندرج في إطارها.





