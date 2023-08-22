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الثلاثاء، 22-08-2023 04:57 م

الكشف عن سبب انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

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الوكيل الاخباري - تسبب عطل فني على الخط الرئيسي الناقل للمياه من منطقة الديسة إلى مدينة العقبة في انقطاع المياه.
 
وقالت شركة مياه العقبة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى إطفاء جميع الآبار لتفريغ الخط حتى يتمكن العاملون من إصلاح العطل، لافتة إلى أنه سينتج عن ذلك انقطاع في المياه أو ضعف واضح في معظم مناطق المدينة ومن المتوقع أن يستمر لعدة ساعات.

وأشار البيان إلى أنه جرى توقف تزويد الخزانات الرئيسية في العقبة بكميات المياه المطلوبة، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والترشيد في استهلاك المياه وتأجيل أعمال منزلية تتطلب استهلاك كميات كبيرة من المياه تفاديا لنفاذها من الخزانات المنزلية، ولتجنب أي معاناة قد تحصل نتيجة انقطاع المياه .

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