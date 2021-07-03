الكشف عن سبب وفاة مواطن بعد تلقي لقاح استرازينيكا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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أكدت مصادر طبية حكومية مطلعة أن سبب وفاة الرجل الستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا بمركز الجامعة الأردنية قبل 6 أيام هو توقف مفاجئ بالقلب، وليس للقاح أي علاقة بأسباب الوفاة.وأضاف المصدر في تصريحات صحفية ان التشريح والعينات التي أخذت من جثة المتوفى أظهرت ان الوفاة كانت بسبب توقف مفاجئ بالقلب (Cardiac arrest)، حيث انه كان يعاني من عدة أمراض كمشاكل بالقلب وتركيب عدة شبكات قلبية، بالإضافة للضغط والسكري، مبيناً ان اللقاح لا علاقة له بأسباب الوفاة.