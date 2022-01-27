الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الأحمال الكهربائية التي سُجلت مساء أمس الاربعاء، وصلت إلى 3810 ميغاواط.

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وبينت الشركة في تصريح لـ" الوكيل الاخباري" أن التوقعات بان يتم تسجيل 3800 ميغاواط مع مساء اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الاحمال ضمن المستوى المتوقع في مثل هذه الأحوال الجوية.



وأكدت على أن عمليات تزويد التيار على شبكات الضغط العالي تعرضت لبعض الاعطال البسيطة وتم حلها وعلاجها.

وتتعرض المملكة لمنخفض جوي قطبي عميق، شهدت خلاله اغلب المناطق تساقطا للثلوج وصلت سماكتها الى 34 سم في منطقة راس منيف.