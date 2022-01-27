الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

سقوط عمود كهرباء في حي نزال بسبب الثلوج

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مواطن يناشد بنقله إلى المستشفى في عين الباشا

مدير الامن العام: نناشد المواطنين بعدم الخروج

الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 12:17 م

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

1202224215033920975994


الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الأحمال الكهربائية التي سُجلت مساء أمس الاربعاء، وصلت إلى 3810 ميغاواط.

اضافة اعلان


وبينت الشركة في تصريح لـ" الوكيل الاخباري" أن التوقعات بان يتم تسجيل 3800 ميغاواط مع مساء اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الاحمال ضمن المستوى المتوقع في مثل هذه الأحوال الجوية. 
 
وأكدت على أن عمليات تزويد التيار على شبكات الضغط العالي تعرضت لبعض الاعطال البسيطة وتم حلها وعلاجها.

 

وتتعرض المملكة لمنخفض جوي قطبي عميق، شهدت خلاله اغلب المناطق تساقطا للثلوج وصلت سماكتها الى 34 سم في منطقة راس منيف. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.17.32 PM

الأمانة تتعامل مع 1500 ملاحظة خلال المنخفض

التنمية

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

سلطة

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.17.27 PM

الثلوج تغلق بعض الطرق جزئيا في الطفيلة

الدفاع

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.20.44 AM

بلدية السلط تواصل فتح الطرق الرئيسة

أخبار متعلقة
fc03a848-ecfc-4d50-9de7-c24a727a8955

تعرّف على سماكات الثلوج وكميات الامطار في المملكة - أسماء وارقام

272792694_307746844733417_5229123072959393964_n

سلطة وادي الاردن ترفع حالة التاهب

272784474_4703750526404447_5364629013733281536_n

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للأحوال الجوية

main_image61f11b3796c58

هام من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات ومرضى الدخولات

1202219141452947068285

الاحمال الكهربائية تسجل أعلى مستوى في تاريخ الاردن

17359472_1300133876732155_5356690936069124930_o

هام من جامعة آل البيت حول تعديل مواعيد الامتحانات النهائية