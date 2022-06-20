الكوفحي: بلدية إربد ماضية في محاربة الفساد

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية تعمل بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد المالي والإداري ان وجد في جميع ميادين العمل البلدي.

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وأضاف الكوفحي أن شعار البلدية في المرحلة القادمة هو العدالة والشفافية واطلاع المواطنين على سير العمل اولاً بأول كون المواطن يعتبر شريك استراتيجي مع البلدية لتنفيذ خططها المرسومه على أكمل وجه.

واشار إلى أن نظام G.P.S الخاص بتتبع سيارات البلدية المختلفة ساهم بشكل كبير في تحقيق وفر مالي من المحروقات وحدُ من الاستعمال الشخصي الخاطئ لمركبات واُليات البلدية.