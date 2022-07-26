الكوفحي: بلدية إربد مستعدة لتسهيل عمل أي مشروع استثماري

الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، استعداد البلدية لتقديم جميع أشكال التسهيلات لأي مشروع استثماري يوفر فرص عمل للأردنيين.

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واشار الكوفحي إلى أهمية استدامة الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لرفد تكاملية الجهود الرامية لتعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل.



وأكد أن المسار التنموي الذي تسير به البلدية المرتكز على الاستثمار والتحول الرقمي وتفعيل وحدة تمكين المرأة والشباب وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، تصب جميعها من أجل إيجاد تنمية مستدامة تعنى باستيعاب المزيد من التطور والنمو كحاضنة للقوى العاملة.