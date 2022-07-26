الثلاثاء 26-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

ورشة علمية حول مرض التصلب اللويحي

المياه: نحفر آبارا عميقة في حسبان

الطيران التركي يقصف في دهوك العراقية

التربية تنشر أسماء المرشحين للتعيين - أسماء

الثلاثاء، 26-07-2022 03:49 م

الكوفحي: بلدية إربد مستعدة لتسهيل عمل أي مشروع استثماري

الكوفحي_0 (1)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، استعداد البلدية لتقديم جميع أشكال التسهيلات لأي مشروع استثماري يوفر فرص عمل للأردنيين.

اضافة اعلان

 

واشار الكوفحي إلى أهمية استدامة الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لرفد تكاملية الجهود الرامية لتعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل.


وأكد أن المسار التنموي الذي تسير به البلدية المرتكز على الاستثمار والتحول الرقمي وتفعيل وحدة تمكين المرأة والشباب وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، تصب جميعها من أجل إيجاد تنمية مستدامة تعنى باستيعاب المزيد من التطور والنمو كحاضنة للقوى العاملة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202127191620466542397

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

720222520556151180315

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

1

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

1

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

72022617013691092670

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

www

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

أخبار متعلقة
cloud-documents[1]

بلدية إربد تعلن عن حاجتها لعمال وطن - تفاصيل

295735100_421439276695382_2216989498249305632_n

الكوفحي يحث موظفي بلدية إربد على تغيير الصورة النمطية عنها

292489637_406700708169239_4888590260328721822_n

الكوفحي يفتتح فعاليات معسكر زمرد في إربد

WhatsApp Image 2022-07-03 at 11.39.54 AM

بلدية إربد: "ترقيع" طرق بـ200 ألف دينار خلال مئة يوم

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533 (1)

بلدية إربد للمواطنين: استفيدوا من فترة الإعفاءات

290563296_400467738792536_8416511959397380926_n

بلدية إربد تبدأ حملات نظافة شاملة لجميع مقابر المدينة