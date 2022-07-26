الكوفحي يحث موظفي بلدية إربد على تغيير الصورة النمطية عنها

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اليوم الثلاثاء، سير العمل في منطقة الرابية للاطلاع على احتياجات المنطقة ومطالب الموظفين.

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وحث الكوفحي الموظفين على تقديم أداء يليق بشعار البلدية الذي تطلقه دائماً بهدف تغيير الصورة النمطية عنها ومحو الانطباعات السلبية التي تشكلت في فترات سابقة، مؤكداً أن هذه الفترة هي فترة تطبيق العدالة بين الجميع وأنه لا وساطة لموظف سوى أدائه وتميزه بالعمل.



كما تفقد رئيس البلدية سير العمل في تطوير وتحديث قاعة المنطقة بهدف إنهاء العمل فيها بأسرع وقت ممكن لتكون جاهزة لاستقبال نشاطات المجتمع المحلي.



من جهته بين رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الرابية محمد أبو حمودة أنه سيتم تسخير هذ القاعة التي تتسع لحوالي 400 شخص لاستقبال مناسبات المواطنين المختلفة، على أن يتم وضع آلية محددة لذلك بما يضمن التخفيف على السكان ومشاركتهم جميع مناسباتهم وتقديم خدمة حقيقة لهم.