اللواء الدويري : كتائب القسام حققت نجاحاً كبيراً لهذا السبب

الوكيل الاخباري - اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، مهاجمة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- جيش الاحتلال قرب معبر إيريز على الحدود الشمالية لقطاع غزة، دلالة قوية على كفاءة المقاتلين وإدارة ناجحة للمعركة.



ولفت الدويري -في فقرة تحليله العسكري على قناة الجزيرة اليوم الأربعاء- إلى أن كتائب القسام نجحت في مهاجمة هذا الموقع الذي يضم تجمعا للآليات والقوات للمرة الثالثة، وذلك بعد عملية "طوفان الأقصى" والإنزال خلف خطوط جيش الاحتلال، في 7 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تواليا.

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