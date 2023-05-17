اللواء المعايطة يزور قيادة درك المهام الخاصة

الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، على الدور الكبير الذي تقدمه قوات الدرك لمساندة باقي وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام، مشيداً بجاهزيتها وحرفية منتسبيها.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم قيادة درك المهام الخاصة، حيث التقى بالقادة والضباط وضباط الصف في كتائب درك المهام الخاصة، ناقلاً تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهودهم ومنتسبي الأمن العام.

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وبين اللواء المعايطة، أن مديرية الأمن العام ستواصل توفير جميع أشكال الدعم للمضي قدماً نحو تعزيز قدرات قوات الدرك، وتمكين منتسبيها من أداء واجباتهم وفقاً لأفضل المعايير والمستويات.



وأعرب مدير الأمن العام عن تقديره لما تقدمه قوات الدرك من أدوار مهمة وبحرفية عالية لإسناد وحدات وتشكيلات الأمن العام، في حفظ الأمن وإنفاذ القانون ومنع الجريمة، فضلاً عن مساندة الدفاع المدني في تقديم الخدمات الإنسانية وخدمات الإنقاذ خلال الظروف الطبيعية والحوادث المختلفة.



وأوضح اللواء المعايطة، أن مديرية الأمن العام بمختلف وحداتها وتشكيلاتها ستبقى عند حسن ظن القائد والوطن، في أدائها لكافة المهام الموكلة إليها لا سيما إنفاذ القانون بنزاهة وعدالة وفي إطار من احترام الإنسان، مؤكداً على الثقة العالية التي تتمتع بها مديرية الأمن العام من قبل المواطنين، الأمر الذي يعكس علاقة أمنية مجتمعية متميزة، نسعى للبناء عليها لتعزيز أمن المجتمع.



واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدمه قائد درك المهام الخاصة حول الجاهزية العملياتية ، والخطط الإدارية والتدريبية، والإجراءات المتبعة للارتقاء بالأداء، والحفاظ على المستوى العالي من كفاءة التنسيق مع وحدات وتشكيلات الأمن العام كافة.