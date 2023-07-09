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الأحد، 09-07-2023 09:19 ص

المايسترو ريكاردو موتي وأوركسترا الكيروبيني يحيون حفلة موسيقية في جرش

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الوكيل الإخباري- تحيي أوركسترا الكيروبيني، المكونة من جوقة قوامها مئتا موسيقي، حفلا موسيقيا الأحد، على مدرج جرش الجنوبي، يقيمه منتدى التعاون الأردني الإيطالي بالاشتراك مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة.اضافة اعلان


ويأتي هذا الحدث الموسيقي الكبير بوصفه أحد أبرز مبادرات تعزيز الصداقة والتواصل بين الشعوب، من خلال اللغة التي تفهمها جميع الشعوب بدون الحاجة إلى ترجمان، وذلك عبر مهرجانات رافينا وجرش وبومبي.

وسيشارك في الحفل، الذي سيأخذ بعدا ثقافيا كبيرا، تسعة موسيقيين أردنيين شباب، من بينهم الفنانة زين عوض والفنان عدي النبر، والفنانان السوريان ميرنا قسيس ورزق بيطار، وسيقدم هؤلاء جميعا عروضاً موسيقية إلى جانب المايسترو ريكاردو موتي في مدن جرش ورافينا وبومبي.

وتقديم المايسترو موتي لهذه الحفلات الموسيقية يأتي بمثابة إيعاز للتفاعل الإيجابي من جانب الحضور، ودعوة للمشاركة في تلقي الموسيقا بصورة مختلفة، تسعى إلى تقديم الموسيقى بوصفها عنصرا ثقافيا علاجيا في آن معا، وحاجة من حاجات الإنسان الروحية والنفسية على امتداد البسيطة،

وسيتشرف مهرجان رافينا باستضافة ثلاثين صحفياً إيطالياً مرموقاً لتغطية هذه المناسبة.

ولأهمية هذا الحفل المنتظر في الأردن؛ استحوذ على اهتمام المجتمع الأردني وعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم، ومن المؤمل أن يكون حدثاً رائعاً سيترك انطباعاً وبصمةً ثقافية موسيقية دائمة، معتمدا في ذلك على نقل مهارات المايسترو موتي الاستثنائية، والأداء المتكامل لأوركسترا الكيروبيني، والإعداد المذهل لمدرج جرش إلى عالم من سحر الموسيقا، تاركا بذلك أثرا ثقافيا يدون في تاريخ البرامج الثقافية الموسيقية.

إلى جانب العرض الموسيقي، سيكون هنالك معرض فسيفساء تحت رعاية سمو الأميرة وجدان الهاشمي في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة خلال الفترة (10/7-14/8/2023) وسيحتوي المعرض على لوحات للموزاييك، كما سيقدم المواهب والخلفيات الثقافية لهؤلاء الفنانين، علما أن المعرض سينتقل إلى مدينة رافينا _ عقب الانتهاء من إقامته في الأردن_ ليتم عرضه في معرض البينالي في شهر تشرين الأول من العام ذاته.

 




 

 


 

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