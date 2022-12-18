المتقاعدين العسكريين تفتتح مكتبا تجاريا في شفا بدران

الوكيل الإخباري -

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افتتح مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، مكتبا تجاريا في منطقة شفا بدران.وبحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة، استمع الشوبكي إلى إيجاز قدمه مدير المكتب، العقيد المتقاعد صالح السعدي، استعرض فيه أبرز النشاطات التجارية والاجتماعية التي يقوم بها المكتب لخدمة المتقاعدين العسكريين في المنطقة.وأكد الشوبكي، خلال الافتتاح، أن جميع المكاتب التجارية المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، والتي يبلغ عددها 17 مكتباً، ستقدم كافة الخدمات والمعاملات تقدمها الإدارة العامة بهدف التسهيل على المتقاعدين وذويهم للاستفادة منها بكل سهولة ويسر.