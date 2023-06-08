المحافظة يلتقي وزير التعليم العالي العراقي

الوكيل الإخباري- التقى اليوم الخميس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في حرم الوزارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية الدكتور نعيم العبودي، وذلك بحضور كل من : مسؤول الاتصال الوطني العراقي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور ماجد الساعدي، والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمان السيد منيف على حسين، والملحق الثقافي العراقي الدكتور وسيم التميمي، والدكتور حسنين الساعدي مدير مكتب الوزير، ومن الجانب الأردني حضر كل من: معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، والسيد محمد العمري /هيئة الطاقة الذرية الأردنية، والسيد شادي مساعدة مدير مديرية أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزراة.

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وفي بداية اللقاء أكد الوزير محافظة على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الأردن والعراق الشقيق مشيداً بما قدمه العراق للطلبة العرب بشكل عام وللطلبة الأردنيين بشكل خاص، كما أكد على ضرورة تطوير العلاقات بين الجانبين خاصةً في مجال التعليم العالي، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة والبحث العلمي، و تبادل الخبرات في مجال الاعتماد خاصةً للكليات الطبية، مشيراً إلى أن هناك مذكرة تفاهم بين الجانبين تم تحديثها وتوقيعها في عام (2021) مع ضرورة البناء عليها لتطوير مزيد من التعاون بين الطرفين مستقبلاً، كما أشار إلى وجود الآف الطلبة العراقيين الذين يدرسون في مدارس المملكة إضافةً إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة، وبالمقابل فإن هناك طلبة أردنيون يدرسون أيضاً في الجامعات العراقية.



بدوره شكر الوزير العراقي الدكتور العبودي الجانب الأردني على حفاوة الاستقبال مؤكداً بأن العراق والأردن الشقيق تربطهما أواصر أخوية تاريخية وجغرافية بحكم العروبة والجوار انعكست بشكل إيجابي على العلاقات السياسية والدبلوماسية، كما تطرق إلى إطلاق العراق الشقيق لبوابة أدرس في العراق، والتي تقدم منحاً دراسية للطلبة الأردنيين الذين يرغبون بالدراسة في الجامعات العراقية تشمل الرسوم الجامعية والسكن، كما أكد على ضرورة تطوير التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بشكل خاص وعلى المستوى العربي بشكل عام للوصول إلى التكامل في البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تحدث في العالم، كما أشاد بالتطور الحاصل في المجال النووي في الأردن، مؤكداً رغبته في توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقة النووية السلمية.

