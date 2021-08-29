المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية

الوكيل الاخباري - قرّرت الهيئة العامة في المحكمة الدستورية الموافقة على الانضمام إلى المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة "AACC"، لتصبح بذلك العضو العشرين في المنظمة، التي يرأسها رئيس المجلس الدستوري الكازاخستاني خيرات ميامي.



وقالت المحكمة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة برئاسة القاضي هشام التل رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اتخذت هذا القرار لأنَّ هذه المنظمة تضم في عضويتها دولا ذات تجارب قيمة في هذا الاختصاص من بينها روسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان.

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