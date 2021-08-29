الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

تمديد برنامج استدامة لمدّة 6 شهور

إجراءات تحفيز الاستثمار تشمل تخفيض كلف الطّاقة

وزير التخطيط : إجمالي إنفاق البرنامج الحكومي يصل لـ 480 مليون دينار

وزير التخطيط : نهدف إلى إعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره

وزير الاعلام : مؤشرات ايجابية ومبشرة تمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي

الحكومة تعلن عن امكانيات جديدة لتطبيق سند

ارتفاع عدد الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

36 ألف جرعة لقاح أُعطيت في الاردن الأحد

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة والحياصات وعبيدات

الأحد، 29-08-2021 05:18 م

المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية

1


 الوكيل الاخباري - قرّرت الهيئة العامة في المحكمة الدستورية الموافقة على الانضمام إلى المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة "AACC"، لتصبح بذلك العضو العشرين في المنظمة، التي يرأسها رئيس المجلس الدستوري الكازاخستاني خيرات ميامي.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة برئاسة القاضي هشام التل رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اتخذت هذا القرار لأنَّ هذه المنظمة تضم في عضويتها دولا ذات تجارب قيمة في هذا الاختصاص من بينها روسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تمديد برنامج استدامة لمدّة 6 شهور

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

إجراءات تحفيز الاستثمار تشمل تخفيض كلف الطّاقة

8202123123119705964330

وزير التخطيط : إجمالي إنفاق البرنامج الحكومي يصل لـ 480 مليون دينار

w

وزير التخطيط : نهدف إلى إعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره

7202129114347117636717

وزير الاعلام : مؤشرات ايجابية ومبشرة تمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي

رئاسة

الحكومة تعلن عن امكانيات جديدة لتطبيق سند