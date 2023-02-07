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الثلاثاء، 07-02-2023 12:24 م

المخابز: نعمل على مدار 24 ساعة لتأمين احتياجات المواطنين

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الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، إن المخابز الآلية تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز، فيما تعمل المخابز الحجرية حتى ساعات متأخرة من الليل، استجابة للطلب.

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وأشار الحموي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن المواد الأولية اللازمة لعمل المخابز متوفرة ولا يوجد أي نقص أو مشاكل، لافتاً إلى استقرار الطلب عند مستوياته الاعتيادية بعد ارتفاعه لنحو 20 بالمئة أول أمس.


ويبلغ عدد المخابز في جميع محافظات المملكة نحو ألفي مخبز، تشمل الآلية ونصف الآلية والحجرية.


 




 

 


 

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