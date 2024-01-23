الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح في خانيونس

مجلس النواب يستمع لتقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة غداً الأربعاء

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية

الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك بخان يونس

قطر تكشف تطورات جهود الوساطة بين المقاومة وإسرائيل

بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

المواصفات تتعامل مع أكثر من 220 ألف بيان جمركيّ خلال 2023

الإفتاء توضح شروط وحُكم الجمع بين الصلوات في أوقات المطر

الصفدي يشارك في اجتماع مجلس الأمن اليوم

كتائب القسام تفجر غرفة مفخخة في قوة إسرائيلية وتستهدف 3 جرافات

الثلاثاء، 23-01-2024 12:46 م

المدارس الخاصة: ملتزمون بدفع راتب العطلة الشتوية وأي تأخير لا يتجاوز الأسبوع

فلوس 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن المدارس ملتزمة بدفع رواتب المعلمين والمعلمات خلال العطلة الشتوية .

اضافة اعلان


وقال الصوراني اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" إن بعض المدارس تتأخر بدفع رواتب كحد أقصى أسبوعاً بحسب أوضاعها المالية ولكنها ملتزمة . 


ونوه أن عقود المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة سنوية أي منذ بداية العام الدراسي إلى نهايته، مشيراً إلى أنه لا يحق للمدرسة إنهاء العقد خلال الفصلين الدراسيين.


وختم أن أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص تخالف القوانين والأنظمة تعرض نفسها للمسائلة القانونية من وزارة العمل.


يشار إلى أنه وردت بعض الملاحظات عن تأخر بعض المدارس الخاصة بصرف رواتب الشهر الماضي، وتخوفات من تأخر صرف رواتب الشهر الحالي والذي تزامن مع العطلة الشتوية للمدارس، إضافة الى ملاحظات كانت ترد سابقاً من معلمين بقيام بعض المدارس بإنهاء عقودهم خلال العطل .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1706006895668

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية

10

بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

unnamed (1)

المواصفات تتعامل مع أكثر من 220 ألف بيان جمركيّ خلال 2023

M63A1371 - Copy

الإفتاء توضح شروط وحُكم الجمع بين الصلوات في أوقات المطر

533081

الصفدي يشارك في اجتماع مجلس الأمن اليوم

1025353373_0_0_3117_1754_600x0_80_0_0_2fb140535a72d409bf497cbcb71ac951

ضبط شخص حوّل منزله لمحطة تحلية مياه غير قانونية في الزرقاء

أخبار متعلقة
60483_1684602938

حبنكة: إقبال ضعيف على المستلزمات المدرسية

0L5A0248

العمل: توقيع 46 عقد عمل جماعيا العام الماضي

375872_48_1658902636

آلية جديدة لتعيين المعلمين في التربية لهذا العام

M63A8882

التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

820232221834505900915

التربية تعلن أسماء المعلمين والإداريين المستحقين للترفيع - رابط

342006_8_1575183310

اتفاقيتان لتوفير مئات فرص العمل للذكور والإناث في المفرق والكرك