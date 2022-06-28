المركزي عن تثبيت مقدار أقساط القروض: يراعي تخفيف أعباء السداد

الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، اليوم الثلاثاء، إن تثبيت مقدار الأقساط الشهرية لقروض الأفراد يراعي تخفيف أعباء سداد أقساط القروض ويحافظ على القدرة الشرائية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد.0

اضافة اعلان



وأضاف شركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أنه من المتوقع تسجيل معدلات تضخم تتراوح بين 4 إلى 5% خلال النصف الثاني من العام الحالي، موضحا أن أسعار النفط والغذاء عالمياً المؤثر الأكبر على الأسعار محليا.



وبين أن الاستقرار النقدي، هو هدف وجوهر عمل البنك المركزي، ويُشكل الأساس لمساهمة البنك في النمو الاقتصادي.



وأشار الشركس إلى أن البنك المركزي اتخذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.



وأكد على أن إجراءات البنك المركزي ساهمت في تأمين الانتقال السلس إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.



وقال شركس إن سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار ركيزة إسمية للسياسة النقدية، ودعامة للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.

