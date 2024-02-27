المركز الوطني للأمن السيبراني: القطاع الصحي والمحاكم هي الأكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية

الوكيل الإخباري

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- كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن القطاع الصحي وخاصة المستشفيات والمحاكم هي الأكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية.وقال المحارمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجهات التي تقف وراء الهجمات تستهدف المؤسسات الحكومية التي تعتقد أنها أقل حماية من غيرها.وأضاف أن القطاع المصرفي أكثر نضجا وحماية في مجال الأمن الرقمي وتحاول تلك الجهات تجنب اختراقها نظرا لعدم جدوى ذلك والحماية المتطورة فيها.وتوقع المحارمة أن تزداد الهجمات السيبرانية خلال السنوات المقبلة نظرا للاستفادة المالية التي تحققها الجهات التي توقف وراء تلك الهجمات بالإضافة لارتباط هذه الهجمات بدول أو جهات متطورة تسعى لتحقيق مكتسبات تتعلق بها.وبيّن أن المركز الوطني للأمن السيبراني يراقب اليوم الشبكات الإلكترونية لنحو 83 مؤسسة حكومية وتراقب أمن شبكاتها ضد أي اختراق أو محاولات لأي هجوم سيبراني.