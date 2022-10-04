الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

إضاءة المواقع الأثرية في الأردن احتفاءً بيوم المعلم

روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

الضمان تكشف سبب وقف جدولة سلف المتقاعدين

هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

المساعد للشؤون الطبية والاقاليم يتفقد مستشفى الأمير هاشم العسكري

الثلاثاء، 04-10-2022 03:36 م

المساعد للشؤون الطبية والاقاليم يتفقد مستشفى الأمير هاشم العسكري

307771501_2399724880167003_7549166992693584064_n


الوكيل الاخباري- تفقد المساعد للشؤون الطبية والاقاليم العميد الطبيب عماد الغزاوي، مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في محافظة العقبة، وكان في استقباله مدير المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايره.

اضافة اعلان


واستمع العميد الطبيب الغزاوي لإيجاز قدمه مدير المستشفى، عن أخر التطورات والإنجازات في جميع أقسام المستشفى، والاحتياجات التي تساهم بتطوير خطة العمل في كافة الأقسام.


وجال العميد الطبيب الغزاوي في مختلف اقسام المستشفى واطلع على واقع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.


وابدى العميد الطبيب عماد الغزاوي اعجابه بالجهود المبذولة وبالمستوى المتميز الذي تتمتع به مرتبات المستشفى بكافة الامور الفنيه والإدارية.


وتأتي هذه الجوله التفقدية ضمن البرنامج الدوري للخدمات الطبية الملكية للوقوف على كل ما هو جديد من ناحية التجهيزات، ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في كافة المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

مبنى رئاسة الوزراء

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

9202229195422327960768

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

image

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

الأمن العام

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

bbc8f77d-whatsapp-image-2022-10-04-at-3.36.58-pm

كريشان: اللقاءات الميدانية تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية

أخبار متعلقة
where-is-aqaba

طائرة بولندية تحمل 189 سائحا تصل إلى العقبة

656ccc0f3c83a06ee3d83234231523c0

ضبط سائق ديانا لتحميله 45 راكباً بالصندوق الخلفي للمركبة

62b0a8b513936

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 72 تباشر أعمالها

ببببببببببب

احتراق شاحنة نقل كبيرة على الطريق الخلفي في العقبة - فيديو

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

9202213124952538028670

توضيح حول تكليف طبيبة بيطرية بأعمال رئيسة قسم مراكز صحية