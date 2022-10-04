المساعد للشؤون الطبية والاقاليم يتفقد مستشفى الأمير هاشم العسكري

الوكيل الاخباري- تفقد المساعد للشؤون الطبية والاقاليم العميد الطبيب عماد الغزاوي، مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في محافظة العقبة، وكان في استقباله مدير المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايره.

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واستمع العميد الطبيب الغزاوي لإيجاز قدمه مدير المستشفى، عن أخر التطورات والإنجازات في جميع أقسام المستشفى، والاحتياجات التي تساهم بتطوير خطة العمل في كافة الأقسام.



وجال العميد الطبيب الغزاوي في مختلف اقسام المستشفى واطلع على واقع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وابدى العميد الطبيب عماد الغزاوي اعجابه بالجهود المبذولة وبالمستوى المتميز الذي تتمتع به مرتبات المستشفى بكافة الامور الفنيه والإدارية.



وتأتي هذه الجوله التفقدية ضمن البرنامج الدوري للخدمات الطبية الملكية للوقوف على كل ما هو جديد من ناحية التجهيزات، ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في كافة المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية.

