المستشفيات الخاصة تنظم لقاء توعويا حول نظام الفوترة والربط الالكتروني

الوكيل الإخباري - نظمت جمعية المستشفيات الخاصة أمس الاثنين، لقاء توعوياً مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لمناقشة أهمية تطبيق نظام الفوترة والربط الإلكتروني مع الضريبة، في مقر الجمعية.

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وقال مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية في الجمعية، الدكتور وليد البواعنة، بحضور عدد من ممثلي المستشفيات الخاصة، إنه لن يترتب أي عبء جديد على المكلفين، وسيتم ذكر اسم المستشفى وعنوانها والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ إصدارها، واسم المريض، بحال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 آلاف دينار.



وأضاف أن السرية مكفولة بموجب قانون ضريبة الدخل، موضحا أن هناك عدة مزايا لتطبيق نظام الفوترة، منها التخلص من العبء الورقي وحفظ البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الضريبة والمكلفين.



وقالت مستشارة المدير العام للضريبة، رغد عكروش، إن نظام الفوترة الوطني ملزم قانونياً منذ بداية عام 2023، ولكن تم تخصيص فترة تجريبية لمدة شهرين حتى يتم تقديم الدعم اللازم للمكلفين كافة؛ لتفادي أي أخطاء يمكن حدوثها مستقبلا لحين تطبيق النظام فعلياً.



كما تم توضيح إجراءات الانضمام للنظام من خلال عرض تقديمي يشرح جميع الخطوات بطريقة مبسطة، وقد أكدت الدائرة استعدادها لتقديم الدعم الفني للمستشفيات لمساعدتهم في ربط أجهزتهم مع النظام.



من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة، احمد الأحمد، أهمية التعاون مع الضريبة وتقديم الدعم اللازم لتطبيق نظام الفوترة الوطني في المستشفيات الخاصة والالتزام به.