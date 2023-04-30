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الأحد، 30-04-2023 12:08 ص

المستقلة للانتخاب تصادق على النتائج النهائية لانتخابات بلدية باب عمان

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الوكيل الاخباري - صادق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على اعتماد النتائج الأولية لتصبح نهائية لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان وذلك بحصول ضيف الله حسين حماد الخوالدة على (1329) صوتاً، وعمر يوسف عايد الزبون على (2588) صوتاً، وعمران عبد الله نصار القرعان على (13) صوتاً، ونايف محمد مفلح نصار القرعان (المختار) على (1821) صوتاً.

وبحسب قرار المجلس فقد فاز عمر يوسف عايد الزبون برئاسة بلدية باب عمان التي جرت يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من نيسان الحالي، بعد حصوله على أعلى الأصوات، على أن يُنشر قرار مجلس المفوضين في الجريدة الرسمية، مع احتفاظ الناخب خلال 15 يوما من تاريخ نشر النتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية بأن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها الطعن بصحة انتخاب رئيس البلدية بحسب المادة (42) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021.

وجاء قرار المجلس استناداً لأحكام المادة (12/ن) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته، وأحكام المادة (36/أ/19) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021.

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