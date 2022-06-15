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الأربعاء، 15-06-2022 05:35 م

المستقلة للانتخاب تطلق خطا ساخنا مع الأحزاب السياسية

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الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب خطا ساخنا على الأرقام التالية: (0790355540)،(0790355520)،(065508770)،(065508771)،(065508775)، (065508776)، للإجابة على استفسارات وتساؤلات الأحزاب السياسية الاردنية، وحرصا من الهيئة على توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، خصوصا فيما يتعلق بتوفيق أوضاع الأحزاب المؤسسة، وآلية تسجيل الأحزاب الجديدة، والإندماج والوثائق والبيانات المطلوبة والتعريف بالأدلة الخاصة بذلك.

وتدعو الهيئة الأحزاب السياسية الأردنية قيد الترخيص، أو الراغبة بالتسجيل أو الإندماج الاتصال على الأرقام المعلنة خلال أوقات الدوام الرسمي، لتوجيه اية استفسارات أو طلب معلومة دون تردد.

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