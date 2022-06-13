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الإثنين، 13-06-2022 03:57 م

المستقلة للانتخاب مسؤولة عن تحديد مواعيد انتخابات غرف الصناعة والتجارة

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن الهيئة هي صاحبة الصلاحية الحصرية في تحديد موعد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي

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وشدد الرواشدة على أن تنفيذ مواعيد الرزنامة الانتخابية هي كذلك من صلاحيات الهيئة وفق المادة (8/أ) من نظام غرف الصناعة والتجارة، والمادة (10/أ) من نظام غرف التجارة، والذي يمنح الهيئة الحق المطلق باتخاذ أي إجراءات ناظمة للعملية الانتخابية.


وأوضح أن قرار حل مجالس غرف الصناعة والتجارة، أو إعلان إجراء انتخابات الغرف، هي من صلاحيات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، وفق الأنظمة السارية، لكن الهيئة هي صاحبة القرار في تحديد مواعيد الاقتراع والترشح وطبيعة التعليمات الواجب إصدارها للقيام بعملها بما يكفل سلامة العملية الانتخابية من الجوانب كافة.


وأكد أن الهيئة جاهزة من خلال كوادرها الذاتية المؤهلة، وكوادرها المساندة المدربة، نتيجة تراكم الخبرات عبر المواسم الانتخابية السابقة، للقيام بإجراء انتخابات غرف الصناعة بعد التأكد من توفر الشروط الضامنة لمعايير النزاهة والشفافية والعدالة والحياد، مستفيدة من توصيات لجان انتخاب الغرف للانتخابات السابقة التي جرت العام 2018، والموثقة في أرشيف الهيئة، خصوصا توصية تحديد موعد اعتماد السجل الانتخابي، وتنقيح سجلات الناخبين للغرف الصناعية والتجارية، ضمن مدد عادلة.

 




 

 


 

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