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المستقلة للانتخاب: العكور عضوا في مجلس النواب خلفا للخصاونة

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الإثنين، 19-06-2023 04:45 م

المستقلة للانتخاب: العكور عضوا في مجلس النواب خلفا للخصاونة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن السيد محمد علي يوسف العكور الحائز على (4063) صوتا في قائمة الميثاق التي ترشحت في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام 2020 عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد هو الذي يلي النائب المتوفى يسار الخصاونة رحمه الله، بعدد الأصوات. اضافة اعلان


وجاء رد "المستقلة للانتخاب" بعد توجيه رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي إشعارا اليوم الإثنين بشغور مقعد مسلم عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد لمجلس النواب التاسع عشر بعد وفاة النائب السابق يسار الخصاونة الأسبوع الماضي، وذلك استنادا لأحكام المادة (88) من الدستور.  

ونصت الفقر (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب  فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات  كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.

 




 

 


 

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